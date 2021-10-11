В Браславе собираются установить памятник воинам Первой мировой войны с пятиконечной звездой в композиции

Сяржук Серабро • 11/10/21 22:08 • Грамадства

Памятник с пятиконечной звездой собираются установить в Браславе в честь воинов Первой мировой войны.



Закупку по изготовлению памятника из гранита объявило коммунальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник».

Судя по приведенному в документации на закупку эскизу, обелиск будет состоять из вертикального прямоугольного гранитного блока и половины пятиконечной звезды, установленных на общем основании.

Общая высота памятника составит 170 сантиметров, а его ширина — 160 сантиметров. Изготовлен он будет из гранитных плит толщиной 5 сантиметров.

Посередине обелиска предусмотрена надпись «Первая мировая война. 1914 — 1918 гг.

Закупка проводилась из одного источника и, не смотря на то, что датой окончания указано 12 октября, у нее уже статус завершенной. Ориентировочная стоимость памятника составляет 2560 рублей, их возьмут из районного бюджета.

Поставить памятник должны до конца ноября. В документации к закупке не указано место установки, можно предположить, что это воинское захоронение № 5728 в самом райцентре, где покоятся останки более 400 солдат русской императорской армии — согласно польским документам 20-30 годов ХХ века, на этом военном кладбище погребены 117 человек, известных по фамилиям, и еще 289 человек неизвестных солдат. Скорее всего это пациенты госпиталя и других санитарных учреждений, функционировавших в Браславе в 1915—1917 годы, умершие от ран и болезней.

В любом случае, остается непонятным, кому в голову пришло использовать для увековечения памяти воинов императорской армии шаблонный обелиск с пятиконечной звездой, после революции ставшей эмблемой Рабоче-крестьянской красной армии.