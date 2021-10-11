Премию за прививку против COVID-19 будут давать в Поставском районе

ННВ • 11/10/21 13:16 • Здароўе

Премировать привитых от коронавируса работников придумали в одном из хозяйств Поставского района.



Для этого в коллективный договор ОАО «Новоселки-Лучай» внесли изменения, согласно котором работника, прошедшего вакцинацию от COVID-19, поощрят премией в 50 рублей, сообщает газета «Пастаўскі край».

На этом сельхозпредприятии по данным издания работают около 400 человек, прививки сделали пока менее 100 работников, то есть примерно четверть коллектива.

Напомним, что в другом районе Витебской области — Лиозненском — наоборот предупреждают о репрессивных мерах за плохую вакцинацию. Там говорят об ответственности руководителей за отказывающихся прививаться подчиненных согласно статье 17.5 КоАП, предусматривающей многотысячные штрафы.