Отменяется поезд из Полоцка в Алёщу, вместо него пустят автобус

• 11/10/21 12:27 • Падзеі

Белорусская железная дорога объявила об отмене дизель-поезда из Полоцка в Алещу.
Пассажирские платформы на вокзале железнодорожной станции Витебск. Фото Сергея Серебро

Курсирование поездов региональных линий экономкласса №6656/6657 «Полоцк — Алёща – Полоцк» и №6658/6655 «Полоцк – Алёща – Полоцк» будет отменено с 1 ноября.

Это связано с тем, что на участке Полоцк – Алёща – Полоцк с этой даты организуют автобусное сообщение, пишет сайт БелЖД.

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