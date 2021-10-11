Отменяется поезд из Полоцка в Алёщу, вместо него пустят автобус

ННВ • 11/10/21 12:27 • Падзеі

Белорусская железная дорога объявила об отмене дизель-поезда из Полоцка в Алещу.



Курсирование поездов региональных линий экономкласса №6656/6657 «Полоцк — Алёща – Полоцк» и №6658/6655 «Полоцк – Алёща – Полоцк» будет отменено с 1 ноября.

Это связано с тем, что на участке Полоцк – Алёща – Полоцк с этой даты организуют автобусное сообщение, пишет сайт БелЖД.