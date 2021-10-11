Мёртвого шриланкийца нашли возле границы в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 11/10/21 16:35 • Палітыка

Браславский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели 29-летнего иностранца, чье тело нашли неподалеку от границы.



Труп неизвестного мужчины был обнаружен 5 октября вблизи одной из деревень Браславского района, которая расположена в 500 метрах от госграницы. Тело нашли пограничники, которые вызвали следственно-оперативную группу.

В ходе осмотра места происшествия возле трупа обнаружены документы на имя 29-летнего гражданина Республики Шри-Ланка, личные вещи и продукты питания.

Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.