Мёртвого шриланкийца нашли возле границы в Браславском районе
Браславский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели 29-летнего иностранца, чье тело нашли неподалеку от границы.
Труп неизвестного мужчины был обнаружен 5 октября вблизи одной из деревень Браславского района, которая расположена в 500 метрах от госграницы. Тело нашли пограничники, которые вызвали следственно-оперативную группу.
В ходе осмотра места происшествия возле трупа обнаружены документы на имя 29-летнего гражданина Республики Шри-Ланка, личные вещи и продукты питания.
Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено УГКСЭ по Витебской области.
По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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