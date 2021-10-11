Более чем в 2 раза была превышена норма содержания оксида углерода в воздухе в Полоцке

Сяржук Серабро • 11/10/21 12:57 • Экалогія

1 октября в Полоцке было зафиксировано резкое превышение предельно-допустимой концентрации оксида углерода в атмосферном воздухе более чем в два раза. Связано ли это с началом отопительного сезона?



Замеры, проведенные в районе улицы Кульнева в 18:40 ч. Показали, что ПДК по оксиду углерода была превышена в 2,3 раза. В это время в Полоцке стоял штиль, температура воздуха составляла +4,6 °C, а относительная влажность – 95 %, сообщает «Белгидромет».

Оксид углерода, он же — угарный газ, бесцветный токсичный газ, который образуется при сжигании различных видов топлива, в том числе — углеводородного в двигателях внутреннего сгорания автомобилей.

В январе этого года в Полоцке произошло загрязнение выпавшего снега черными частицами. При этом выявили превышения нормативов допустимых выбросов углерода оксида и диоксида азота при эксплуатации котельной местного ЖКХ, сжигающей древесную щепу.