В Миорском районе в лесу пропала пенсионерка, к ночи ее не нашли
Вечером 9 октября стало известно о заблудившейся в лесу у деревни Пруды Миорского района 58-летней женщине.
Сообщение о потерявшейся пенсионерке спасателям поступило в 20:15. Несмотря на организованную поисковую операцию, женщину в лесу найти не удалось и в 23:45 поиски прекратили, сообщается пресс-службой МЧС.
Температура воздуха этой ночью согласно данным соседних метеостанций опускалась ниже 3 градусов по шкале Цельсия.
Сегодня поиски заблудившейся женщины должны быть продолжены.
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