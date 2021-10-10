В Миорском районе в лесу пропала пенсионерка, к ночи ее не нашли

Зоя Машэка • 10/10/21 10:56 • Турызм

Вечером 9 октября стало известно о заблудившейся в лесу у деревни Пруды Миорского района 58-летней женщине.



Сообщение о потерявшейся пенсионерке спасателям поступило в 20:15. Несмотря на организованную поисковую операцию, женщину в лесу найти не удалось и в 23:45 поиски прекратили, сообщается пресс-службой МЧС.

Температура воздуха этой ночью согласно данным соседних метеостанций опускалась ниже 3 градусов по шкале Цельсия.

Сегодня поиски заблудившейся женщины должны быть продолжены.