До -5°C может опуститься температура этой ночью в Витебской области

• 10/10/21 19:44 • Экалогія

В ночь с воскресенья на понедельник, 11 октября, в Витебской области на большей части территории ожидаются заморозки до -5 °C.
Мальчик смотрит сквозь замерзшее окно городского автобуса во время сильного мороза в Витебске, февраль 2012 года. Фото Сергея Серебро

Низкая температура наблюдается на территории Витебщины уже несколько ночей. Так, на этих выходных на метеостанции в Лынтупах столбик термометра опускался до -4,7 °C, а в Езерище — до -5,4 °C.

Нынешний сентябрь оказался холоднее обычного — фактическая средняя температура месяца была ниже нормы на 2,3 °C, такая тенденция, похоже, сохранится и в октябре — за первую треть месяца отклонение от нормы составило -0,7 °C.

Такие низкие температуры могут отрицательно сказать на еще неубранном урожае овощей, выращиваемых в открытом грунте. Также раннее наступление холодов вынудит колхозы раньше, чем в предыдущие годы, перевести крупный рогатый скот на стойловое содержание.

До -5°C может опуститься температура этой ночью в Витебской области

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