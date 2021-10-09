Яркое бабье лето в музее-усадьбе Репина “Здравнево”. Фоторепортаж
В последнее время погода нас радует солнечными днями. В выходные горожане отправляются в одно из красивейших мест под Витебском - в музей-усадьбу Репина "Здравнево", чтобы отдохнуть и насладиться красотой осенней природы.
В усадьбу приезжают целыми семьями, на парковке нет свободных мест. Прекрасная половина человечества увлечена фотосессиями, дети наслаждаются шорохом листвы.
У кого-то свадьба - и нужно запечатлеть это важное событие.
Солнечную погоду синоптики обещают до Покрова, т.е. до 14 октября.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: