Яркое бабье лето в музее-усадьбе Репина “Здравнево”. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 09/10/21 22:10 • Падзеі

В последнее время погода нас радует солнечными днями. В выходные горожане отправляются в одно из красивейших мест под Витебском - в музей-усадьбу Репина "Здравнево", чтобы отдохнуть и насладиться красотой осенней природы.

В усадьбу приезжают целыми семьями, на парковке нет свободных мест. Прекрасная половина человечества увлечена фотосессиями, дети наслаждаются шорохом листвы.

У кого-то свадьба - и нужно запечатлеть это важное событие.

Солнечную погоду синоптики обещают до Покрова, т.е. до 14 октября.