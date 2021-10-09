В Лиозненском районе будут наказывать руководителей организаций за непривитых работников?

Сяржук Серабро • 09/10/21 16:21 • Здароўе

В Лиозненском районе против COVID-19 привились только 25% от населения, похоже, там предусмотрели санкции к руководству организаций за не прошедших вакцинацию работников.



Решение районного штаба по предотвращению распространения случаев и защите населения от инфекции COVID-19 в Лиозненском районе предусматривает ответственность руководителей за ход вакцинации работников своих учреждений и предприятий, утверждает районная газета «Сцяг перамогі».

К сожалению найти этот документ в открытом доступе «ННВ» не удалось. На сайте Лиозненского райисполкома опубликовано только решение, изданное 9 декабря 2020 года, когда, безусловно, таких вакцин еще не было.

В то же время сайт райисполкома сообщает об ужесточении мер контроля за соблюдением карантинных мер.

– Хочу предупредить руководителей предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей об административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, требований ограничительных мероприятий (статья 17.5 Кодекса об административных нарушениях). – Вакцинирование своих работников также относится к этим мерам. Давайте спасать себя и их от возможных тяжёлых последствий, — приводятся слова главного санитарного врача района Евгения Масюка.

Таким образом можно сделать вывод, что руководителей организаций и предприятий за отказывающихся прививаться работников собираются привлекать к ответственности по статье 17.5 КоАП. Санкции этой статьи предполагают штраф в размере до 870 рублей для физического лица, до 5800 рублей — для индивидуального предпринимателя, до 14 500 — для юридического лица.