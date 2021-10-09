В Бегомле сгорела 84-летняя пенсионерка
Ранним утром 8 октября на пожаре в городском поселке Бегомль Докшицкого района погибла 84-летняя пенсионерка.
Сообщение о горящем доме на Набережной улице спасатели получили в 5:18. К приезду пожарных изба горела открытым огнем, уже частично обрушились крыша и потолок.
Под слоем упавших конструкций дома спасатели нашли тело погибшей 84-летней хозяйки дома. По предварительной версии пожар, приведший к ее гибели, начался из-за неосторожности при растопке отопительной печки.
В результате пожара огнем в доме была уничтожена крыша и имущество, повреждены потолок и стены, сообщается пресс-службой МЧС.
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