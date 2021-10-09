«Девятка» вылетела в кювет в Шумилинском районе, сидевшая за рулем 70-летняя женщина попала в больницу
Утром 9 октября в Шумилинском районе в кювет вылетела «Лада», в результате ДТП пострадала водитель.
Неподалеку от деревни Грудиново 70-летняя женщина, ехавшая на «ВАЗ-2109» не справилась с управлением, в результате чего ее легковушка вылетела в кювет.
Пенсионерка, управлявшая автомобилем, получила травмы, и ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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