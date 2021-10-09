«Девятка» вылетела в кювет в Шумилинском районе, сидевшая за рулем 70-летняя женщина попала в больницу

• 09/10/21 20:29 • Здарэнні

Утром 9 октября в Шумилинском районе в кювет вылетела «Лада», в результате ДТП пострадала водитель.
«Девятка» вылетела в кювет в Шумилинском районе, сидевшая за рулем 70-летняя женщина попала в больницу. Фото ГАИ

Неподалеку от деревни Грудиново 70-летняя женщина, ехавшая на «ВАЗ-2109» не справилась с управлением, в результате чего ее легковушка вылетела в кювет.

Пенсионерка, управлявшая автомобилем, получила травмы, и ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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