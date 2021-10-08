Умер Леонид Богорад, стоявший у истоков «Славянского базара в Витебске»

Сяржук Серабро • 08/10/21 14:28 • Культура

На 75-м году жизни умер заместитель генерального директора городского центра культуры «Витебск» по концертной деятельности Леонид Богорад.



Леонид Абрамович Богорад родился 24 мая 1947 года. С 1988 года он работал в Витебском центре культуры, где стал заместителем у Родиона Басса.

Леонид Абрамович вместе с Родионом Михайловичем стоял у истоков фестиваля «Славянский базар в Витебске», создания его концепции и названия. Встречу с Богорадом и Бассом в свое книге описывает еще один из идейных отцов «Славянского базара» Сергей Винников.

Долгое время Леонид Богорад был исполнительным директором «Славянского базара в Витебске», обеспечивая коммерческую и концертную деятельность фестиваля.

В 2013 году Леониду Богораду было присвоено звание «Человек года Витебщины» в номинации «Культура, искусство, духовное возрождение».

С каждым годом витеблян, стоявших у истоков уже легендарного фестиваля, становится все меньше. Родион Басс умер в 2017 году, а весной 2020 года пандемия COVID-19 унесла жизнь Анатолия Васенды, четверть века руководивший Летним амфитеатром.