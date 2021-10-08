Умер Леонид Богорад, стоявший у истоков «Славянского базара в Витебске»

• 08/10/21 14:28 • Культура

На 75-м году жизни умер заместитель генерального директора городского центра культуры «Витебск» по концертной деятельности Леонид Богорад.
заместитель генерального директора городского центра культуры «Витебск» по концертной деятельности Леонид Богорад. Фото Сергея Серебро

Леонид Абрамович Богорад родился 24 мая 1947 года. С 1988 года он работал в Витебском центре культуры, где стал заместителем у Родиона Басса.

Леонид Абрамович вместе с Родионом Михайловичем стоял у истоков фестиваля «Славянский базар в Витебске», создания его концепции и названия. Встречу с Богорадом и Бассом в свое книге описывает еще один из идейных отцов «Славянского базара» Сергей Винников.

Долгое время Леонид Богорад был исполнительным директором «Славянского базара в Витебске», обеспечивая коммерческую и концертную деятельность фестиваля.

В 2013 году Леониду Богораду было присвоено звание «Человек года Витебщины» в номинации «Культура, искусство, духовное возрождение».

С каждым годом витеблян, стоявших у истоков уже легендарного фестиваля, становится все меньше. Родион Басс умер в 2017 году, а весной 2020 года пандемия COVID-19 унесла жизнь Анатолия Васенды, четверть века руководивший Летним амфитеатром.

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