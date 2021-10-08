Обязательный масочный режим вводится по всей Беларуси. Куда не пустят без маски?

Зоя Машэка • 08/10/21 20:40 • Здароўе

С завтрашнего дня Минздрав вводит обязательный масочный режим в общественных местах на всей территории Беларуси. Разобрались, куда не пустят без маски, и что будет за нарушение масочного режима.



Постановлением Минздрава от 6 октября №105 внесены изменения в санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», которые вступят в силу 9 октября.

В результате с этого дня ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах станет обязательным для всех по всей Беларуси.

По новым правилам на территории Беларуси люди будут обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов, об этом журналистам рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Александр Тарасенко.

Новые карантинные меры в национальном масштабе связаны с тем, что во всех регионах Беларуси наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

— Внесено существенное дополнение – ответственность физических лиц (граждан). Соблюдать правила будет необходимо и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок, — подчеркнул замминистра.

Контроль за соблюдением карантинных требований возложен на санитарно-эпидемиологическая служба совместно с милицией, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Напомним, что во время первой волны пандемии COVID-19 обязательным ношением масок было только для работников, общающихся с людьми — продавцов, официантов, кондукторов, парикмахеров и т.п., а, например, покупатели в магазинах могли быть без масок. Минувшей осенью, во время второй волны, обязательный масочный режим для посетителей общественных мест в помещениях и транспорте стали вводить местные органы, в Витебской области такой режим во всех районах был установлен к середине ноября. Однако его исполнение практически никак не контролировалось, и в весенне-летний период редко можно было увидеть пассажира общественного транспорта в маске.

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Обязательный масочный режим вводится по всей Беларуси. Куда не пустят без маски?



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