На 400 000 долларов нанесли вред природе четыре лесхоза Витебской области

Сяржук Серабро • 08/10/21 13:02 • Экалогія

Поставский, Полоцкий, Городокский и Дретунский лесхозы должны компенсировать государству более 1 000 000 рублей за вред, причиненный природе.



Как выявили проверки госконтроля, в 2020–2021 годах в этих лесхозах были допущены незаконные рубки леса и захламление отходами государственного лесного фонда, сообщает пресс-служба КГК.

Также контрольными мероприятиями установлено нецелевое использование, незаконное получение и использование с нарушением бюджетного законодательства бюджетных и приравненных к ним средств в сумме 75 000 руб.

По результатам проверок было взыскано в бюджет 422 000 рублей, к административной ответственности в виде штрафов привлекли 4 лесхоза и 40 их работников, сумма штрафов составила 27 000 руб. К дисциплинарной ответственности привлечено 91 должностное лицо, возбуждено 2 уголовных дела.

Наиболее распространенными нарушениями в сфере лесного хозяйства по информации КГК являются приписки объемов выполненных работ, незаконное получение бюджетных и приравненных к ним средств, а также незаконные рубки леса.