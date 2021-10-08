Сяржук Серабро • 08/10/21 16:52 • Здароўе

Ряд районных больниц Витебщины возобновили закупки патологоанатомических пакетов, мешки для трупов закупаются десятками.

Так, Лиозненская центральная районная больница закупает 50 мешков для транспортировки трупов, такую же партию патологоанатомических пакетов это медучреждение приобрело в январе.

Миорская центральная районная больница объявила о закупке 35 патологоанатомических мешков, Новолукомльская центральная районная больница — 30 таких мешков (в январе было куплено 10), 20 штук в августе купила Лепельская центральная районная больница и столько же — в январе, 5 мешков купит Шарковщинская центральная районная больница.

Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома, оценивая эпидимическую ситуацию с COVID-19 в регионе, решило дополнительно перепрофилировать стационары под инфекционные госпитали.

До этого «под короновирусом» были областная инфекционная больница, Витебская городская больница скорой медицинской помощи, областной роддом, Бабиничская участковая больница Витебского района и областной центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств, также частично использовались областная больница, областной детский клинический центр, областной центр дерматовенерологии и косметологии. А с 4 октября под оказание помощи при COVID-19 пришлось предать один из корпусов областного онкодиспансера.

Согласно официальной статистике Минздрава за прошедшие сутки в Беларуси было выявлено 1995 новых больных COVID-19, умерли 16 человек.

Мешки для трупов снова закупают райбольницы Витебской области



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