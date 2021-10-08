Человек погиб на новом трамвайном кольце в Витебске — он упал под движущийся вагон

Іван Дзедушкін • 08/10/21 12:23 • Здароўе

7 октября в Витебске 30-летний мужчина погиб, упав под движущийся трамвай.



Инцидент произошел на новом трамвайном кольце, построенном на перекрестке проспекта Людникова и улицы Гагарина. Стоявший на остановке мужчина не сохранил равновесие, упал на рельсы и попал под колеса вагона, которым управляла 40-летняя вагоновожатая, об этом «ННЫ» сообщили в областной ГАИ.

Пострадавший в результате дорожно-транспортного происшествия умер от полученных травм.

ДТП с наездом трамвая на человека относительно редки. Так, «ННВ» сообщали о подобных инцидентах только в 2007 году, когда трамвай наехал на лежащего на рельсах пьяного, и в 2010 году, когда под вагон попала 2-летняя девочка, переходившая с мамой пути вне пешеходного перехода.