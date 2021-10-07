Почти 200 человек болеют COVID-19 в Верхнедвинском районе, за эпидемию там заразились 3686 жителей

ННВ • 07/10/21 17:32 • Здароўе

На 6 октября в Верхнедвинском районе было 194 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.



Около года назад, в разгар второй волны эпидемии, там одновременно болело до 380 человек.

Ранее из этого района сообщали о росте количества заражений коронавирусом, эта информация была озвучена на районном штабе по предотвращению COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Верхнедвинском районе было зафиксировано 3686 случаев заражения коронавирусом, пишет газета «Двінская праўда». С учетом населения региона в 20 400 человек, там пандемия коснулась как минимум каждого шестого жителя.

Отметим, что по состоянию на 9 марта в Верхнедвинском районе насчитывалось 2516 случаев заражения этим заболеванием.. Таким образом, за семь месяцев текущего года там заболели 1170 человек, что составляет около 32% от всех случаев.