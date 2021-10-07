Перед выходными ожидаются заморозки

ННВ • 07/10/21 13:50 • Экалогія

В ночь с пятницы на субботу (с 8 на 9 октября) в Витебской области возможны сильные заморозки.



Это ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-5 °С. Местами минимальная температура воздуха составит +1..+4 °С, а максимальная температура днем — +9..+12 °С.

Такие же заморозки ожидаются и в ночь с 9 на 10 октября, днем в воскресенье воздух также прогреется максимум до +12 °С.

Такое понижение температуры в ночные часы опасно для урожая, оставленного на улице. Например, в картофеле под действием минусовых температур крахмал расщепляется до сахарозы и клубни приобретают сладки вкус. Такое может произойти и при длительном хранении при температуре немного выше 0. Поэтому перед заморозками следует надежно укрыть картошку, если она хранится на улице.