Атаке клещей в Витебске подверглись 570 человек

Зоя Машэка • 07/10/21 14:18 • Здароўе

За 9 месяцев в Витебске нападению клещей подверглись 570 человек, а в Витебском районе — 811.



При этом за сентябрь в городе было покусано 70 человек, а в районе — 110. Всего же за медицинской помощью по поводу присасывания клещей на территории Витебска и Витебского района обратилось 1871 человек, из них 531 ребенок, что составляет 28,4%.

Как видим, 30,5% нападений приходится на городскую территорию, 43,3% — территорию района, а еще 26,2% (490 человек) пострадали от иксодовых клещей на разных территориях Витебской области и за её пределами, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Территориально присасывание клещей регистрировалось:

в населённых пунктах — 261 случай (14,0%);

на территории зон отдыха (парк, лесопарк) — 57 (3,0%);

в сельской местности, дачных участках — 916 (49,0%);

в лесной зоне — 487 (33,5%);

на территориях детских летних оздоровительных учреждений — 8 (0,4%),

на территории санаториев, профилакториев и других оздоровительных учреждений — 1 (0,1%).

В текущем году медики диагностировали 35 случаев болезни Лайма, правда, семеро больных были покусаны еще в 2020 году.

На изучение специалистам Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья поступило 297 клещей, из которых 104 (35,0%) были инфицированы боррелиями — микроорганизмами, вызывающими болезнь Лайма.