В Полоцке задержали педофила, насиловавшего приемную внучку

Іван Дзедушкін • 06/10/21 14:09 • Крымінал

В растлении 8-летней девочки подозревается 59-летний житель Полоцка, несколько лет насиловавший приемную дочку сына.



По имеющимся у милиции сведениям, полочанин около трех лет назад совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, которому на тот момент было 8 лет.

Позже девочка расскажет специалистам, что была изнасилована отцом своего отчима. Как установила милиция, это произошло, когда ребенок со своей семьей был в гостях у полочанина. Ввиду своего малолетнего возраста и неполноты осознания происходящего, девочка о случившемся родителям не сообщила.

В то же время житель Полоцка, осознавая свою безнаказанность, продолжил совершать насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней на систематической основе, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

Сейчас в отношении 59-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Силовики пытаются найти других возможных его жертв.