Новый главврач назначен в Витебскую областную клиническую больницу. Узнали кто он

Сяржук Серабро • 06/10/21 20:14 • Здароўе

Новым главным врачом Витебской областной клинической больницы назначен Евгений Матусевич, он сменил Андрея Андрюшкина.



Назначение нового главврача Витебской ОКБ 6 декабря согласовал председатель Витебского областного комитета Николай Шерстнев, сообщает официальный телеграм-канал госоргана.

Евгений Матусевич уроженец Браслава, окончил Витебский государственный медицинский университет, став хирургом. Почти 20 лет он работал в Браславской центральной районной больнице, последние 15 лет занимал должность заместителем главврача по медчасти этого учреждения здравоохранения.

Напомним, что его предшественник, Андрей Андрюшкин пришел на должность главврача ВОКБ три года назад после ареста по так называемому «делу врачей» Анатолия Оладько.

Когда господин Андрюшкин покинул пост главврача не ясно. Последние подписанные им документы о закупках находятся за конец августа. С сайта ВОКБ информация об Андрее Андрюшкине была удалена еще в сентябре.