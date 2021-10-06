На 2600 голов уменьшилось коровье стадо Витебщины, возбуждено 48 уголовных дел в отношении работников АПК, скрывавших падеж КРС

Сяржук Серабро • 06/10/21 18:38 • Эканоміка

48 головных дел возбуждено в Витебской области по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы с целью сокрытия падежа крупного рогатого скота. За 8 месяцев коровье стадо уменьшилось на 2600 животных.



Прокуратура констатирует, что в регионе на предприятиях агропромышленного комплекса не приняли необходимых мер к созданию достаточной кормовой базы на предстоящий зимне-стойловый период, повсеместно нарушали сроки заготовки кормов, не соблюдали температурный режим и требования по герметизации траншей. Не изжиты факты закладки кормов в бурты.

Распространены нарушения порядка реализации мяса и мясных продуктов при экстренном (вынужденном) убое – мясо телят в таких случаях продавали работникам хозяйства без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарного клеймения.

Во время проверок прокуроры выявили факты элементарной бесхозяйственности и отсутствия контроля за рабочими процессами на животноводческих объектах.

Так, на момент проверки на одном из сельхозпредприятий Лепельского района не были организованы надлежащие содержание и кормление телят, а отдельные результаты отбора проб молозива свидетельствовали о его непригодности для кормления. Находившийся на выпасе скот не имел доступа к воде.

На ферме в Россонском районе двери в помещения оказались сломаны, длительное время не ремонтировались, вход в коровник загроможден досками. На территории фермы хранилась неисправная сельскохозяйственная техника. Значительная часть животных не имела средств идентификации.

С начала 2021 года прокуроры в Витебской области из-за несоблюдения на животноводческих объектах ветеринарного законодательства внесли 48 представлений и 28 предписаний. По их требованию к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 345 лиц, к материальной ответственности – 129. Сумма возмещенного ущерба превысила 12 000 рублей, сообщается пресс-службой Витебской областной прокуратуры.

Прокуратура Витебской области внесла в Витебский облисполком представление, в котором потребовала незамедлительно привести в надлежащее состояние места содержания крупного рогатого скота, наладить контроль за качеством используемых кормов, рассмотреть вопрос приемки экстренно убитого скота на мясоперерабатывающие предприятия для последующей промышленной переработки.

На 1 сентября в сельхозорганизациях Витебской области насчитывалось только 187 300 коров, это на 2600 голов меньше, чем в начале года.

К началу осени хозяйства области смогли запасти 561 764 тонны кормов из трав (в пересчете на кормовые единицы), что на 14,3% меньше, чем в прошлом году. В расчете на условную голову скота сейчас приходится 14 центнеров кормовых единиц, тогда ка в 2021 году —16,1 центнера. Хуже всего дела с кормами обстоят в Бешенковичском и Витебском районах, где смогли заготовить только 11,1 и 11,4 центнера на голову соответственно. Лучше всего КРС кормами обеспечены в Шарковщинском и Лиозненском районах — 17 и 16,8 центнера на голову соответственно.

На 2600 голов уменьшилось коровье стадо Витебщины, возбуждено 48 уголовных дел в отношении работников АПК, скрывавших падеж КРС



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