Женское нижнее белье и поп-ит — узнали, что жители Витебщины покупают на AliExpress

• 05/10/21 14:55 • Эканоміка

Аналитики AliExpress изучили самые популярные запросы покупателей из Витебской области за это лето и поделились информацией с «Народными новостями Витебска».

Здесь на первом месте оказались кольца – ими интересовались около 900 тысяч раз. Причем как женскими, так и мужскими, а также парными и в стиле панк.

Смена сезона повлияла на рост количества заказов женского нижнего белья, топов и сумок – товары в этих категориях искали около 500, 240, 170 тысяч раз соответственно. Игрушка поп-пит и мужские часы также оказались одними из самых популярных запросов среди пользователей AliExpress из Витебской области – их искали больше 250 тысяч раз. В рейтинг самых популярных товаров именно для этого региона также попали накладные ресницы – на них было сделано больше 160 тысяч запросов.

Женское нижнее белье

Поскольку лето – это еще и сезон подготовки к новому учебному году, немало запросов было связано с товарами для школы. За последние три месяца самым востребованным из них стал пенал – им интересовались больше 200 тысяч раз.

Очень популярны были и рыболовные аксессуары, особенно воблеры – на них было сделано больше 220 тысяч запросов. В разгар сезона частых загородных поездок также большим спросом пользовались автомобильные товары – их искали около 150 тысяч раз.

поп-ит

Также пользователи часто интересовались велосипедными фонарями, вакуумными упаковщиками, неодимовыми магнитами, паяльниками и товарами для пирсинга.

Итоговый рейтинг самых популярных запросов за лето 2021 года в Витебской области выглядит так:

  1. Кольца;
  2. Нижнее женское белье;
  3. Игрушка поп-ит;
  4. Мужские часы;
  5. Пенал;
  6. Женский топ;
  7. Воблеры для рыбалки;
  8. Сумка женская;
  9. Накладные ресницы;
  10. Автомобильные товары.

Общебелорусский рейтинг самых популярных запросов выглядит несколько иначе:

  1. Серьги.
  2. Беспроводные наушники.
  3. Пенал.
  4. Женское нижнее белье.
  5. Женская сумка.
  6. Рыболовные аксессуары.
  7. Автомобильные товары.
  8. Детские резинки для волос.
  9. Мужские часы.
  10. Держатель телефона для автомобиля.
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