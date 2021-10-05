Женское нижнее белье и поп-ит — узнали, что жители Витебщины покупают на AliExpress
Аналитики AliExpress изучили самые популярные запросы покупателей из Витебской области за это лето и поделились информацией с «Народными новостями Витебска».
Здесь на первом месте оказались кольца – ими интересовались около 900 тысяч раз. Причем как женскими, так и мужскими, а также парными и в стиле панк.
Смена сезона повлияла на рост количества заказов женского нижнего белья, топов и сумок – товары в этих категориях искали около 500, 240, 170 тысяч раз соответственно. Игрушка поп-пит и мужские часы также оказались одними из самых популярных запросов среди пользователей AliExpress из Витебской области – их искали больше 250 тысяч раз. В рейтинг самых популярных товаров именно для этого региона также попали накладные ресницы – на них было сделано больше 160 тысяч запросов.
Поскольку лето – это еще и сезон подготовки к новому учебному году, немало запросов было связано с товарами для школы. За последние три месяца самым востребованным из них стал пенал – им интересовались больше 200 тысяч раз.
Очень популярны были и рыболовные аксессуары, особенно воблеры – на них было сделано больше 220 тысяч запросов. В разгар сезона частых загородных поездок также большим спросом пользовались автомобильные товары – их искали около 150 тысяч раз.
Также пользователи часто интересовались велосипедными фонарями, вакуумными упаковщиками, неодимовыми магнитами, паяльниками и товарами для пирсинга.
Итоговый рейтинг самых популярных запросов за лето 2021 года в Витебской области выглядит так:
- Кольца;
- Нижнее женское белье;
- Игрушка поп-ит;
- Мужские часы;
- Пенал;
- Женский топ;
- Воблеры для рыбалки;
- Сумка женская;
- Накладные ресницы;
- Автомобильные товары.
Общебелорусский рейтинг самых популярных запросов выглядит несколько иначе:
- Серьги.
- Беспроводные наушники.
- Пенал.
- Женское нижнее белье.
- Женская сумка.
- Рыболовные аксессуары.
- Автомобильные товары.
- Детские резинки для волос.
- Мужские часы.
- Держатель телефона для автомобиля.
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