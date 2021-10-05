Внедорожник с зампредом правительства Ивановской области России разбился под Витебском

Іван Дзедушкін • 05/10/21 14:07 • Палітыка

5 октября в результате столкновения внедорожника с фурой в Шумилинском районе погиб высокопоставленный российский чиновник — вице-премьер правительства Ивановской области.



ДТП произошло утром на 68 километре автодороги «Витебск — Полоцк — граница Латвии». 62-летний заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин, управлявший кроссовером «Mitsubishi Outlander", не справившился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В результате этого внедорожник врезался в ехавший на встречу автопоезд «Scania», за рулем которого находился 28-летний дальнобойщик, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Легковушка опрокинулась, а фуру вынесло на обочину встречной полосы.

Получивший в дорожно-транспортном происшествии травмы российский чиновник умер Шумилинской центральной районной больнице, куда его доставили. По факту ДТП проводится проверка.

О гибели вице-премьера правительства Ивановской области Сергея Коробкина сообщил губернатор этого российского региона Станислав Воскресенский, выразивший соболезнования родным погибшего.