Внедорожник с зампредом правительства Ивановской области России разбился под Витебском
5 октября в результате столкновения внедорожника с фурой в Шумилинском районе погиб высокопоставленный российский чиновник — вице-премьер правительства Ивановской области.
ДТП произошло утром на 68 километре автодороги «Витебск — Полоцк — граница Латвии». 62-летний заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин, управлявший кроссовером «Mitsubishi Outlander", не справившился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
В результате этого внедорожник врезался в ехавший на встречу автопоезд «Scania», за рулем которого находился 28-летний дальнобойщик, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Легковушка опрокинулась, а фуру вынесло на обочину встречной полосы.
Получивший в дорожно-транспортном происшествии травмы российский чиновник умер Шумилинской центральной районной больнице, куда его доставили. По факту ДТП проводится проверка.
О гибели вице-премьера правительства Ивановской области Сергея Коробкина сообщил губернатор этого российского региона Станислав Воскресенский, выразивший соболезнования родным погибшего.
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