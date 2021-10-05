Витебская афиша с 4.10.2021 по 10.10.2021 года

Ульяна Церашкова • 05/10/21 14:39 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 4 по 10 октября 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

4.10–6.10

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 16+ (16:05 3D, 18:00, 19:55 3D, 21:50). Цена: 7,00–8,50 руб.

"Пушистые спасатели". Мультфильм, семейный, фэнтези, Австралия, 6+ (10:50, 14:25; 8:35, 12:10). Цена: 6,30–7,20.

"Ее заветное желание". Аниме, Япония, 12+ (9:00, 12:30, 10:15, 16:45). Цена: 6,30–7,20.

"Холодный расчет". Триллер, США, Великобритания, Китай, 18+ (18-40). Цена: 6,30–7,20.

"Дюна". Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (13:50 3D, 20:50). Цена: 5,80–7,20.

7.10–13.10

"Не время умирать". Приключения, боевик, триллер, 2D/3D, Великобритания, США, 12+ (11:20 3D, 14:20, 17:20 3D, 20:20). Цена: 7,50–9,00.

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 12+ (16:05 3D, 18:00, 19:55 3D, 21:50). Цена: 6,30–7,80.

"Пушистые спасатели". Мультфильм, семейный, фэнтези, Австралия, 6+ (10:50, 14:25; 9-:40 детский). Цена: 6,30–7,20, детский (6–14 лет) 2,70.

"Ее заветное желание". Аниме, Япония, 12+ (9:00 детский, 12:30). Цена: 6,30–7,20, детский (6–14 лет) 2,70.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

4.10–6.10

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 16+ (12:10, 15:35, 17:30 3D, 19:25 только 04-06.10, 21:20 3D только 04.10–06.10, 21:50 3D только 30.09–03.10). Цена: 7,00–8,50.

"Пушистые спасатели". Мультфильм, семейный, фэнтези, Австралия, 6+ (8:50, 10:30, 13:55). Цена: 6,30–7,20.

"Ее заветное желание". Аниме, Япония, 12+ (14:05, 10:05, 12:00). Цена: 6,30–7,20.

Показы 24-й Манхэттенского фестиваля короткометражного кино – 2021 (19:25 только 30.09-03.10). Цена: 7,00–7,80.

"Клаустрофобы 2: лига выживших". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 16+ (21:50). Цена: 6,30–7,20.

"Дюна". Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (16:00, 18:55 3D). Цена: 5,80–7,20.

7.10–13.10

"Не время умирать". Приключения, боевик, триллер, 2D/3D, Великобритания, США, 12+ (11:45, 14:45 3D, 17:45, 20:45 3D). Цена: 7,50–9,00.

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 16+ (15:35, 17:30 3D, 19:25, 21:20 3D). Цена: 6,30–7,80.

"Пушистые спасатели". Мультфильм, семейный, фэнтези, Австралия, 6+ (8:45 детский, 10:20, 13:55). Цена: 6,30–7,20, детский (6–14 лет) 2,70.

"Ее заветное желание". Аниме, Япония, 12+ (9:50 детский, 12:00). Цена: 6,30–7,20, детский (6–14 лет) 2,70.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Семейка Аддамс: Горящий тур". Комедия, мультфильм, ужасы, фэнтези, США, 12+.

"Эйфель". Биография, драма, Франция, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

9.10 (18:00) «Бальніца на краі свету». Драматычная камедыя.

11.10 (19:00) Юбилейный концерт Ефима Шифрина.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

10.10 (11:00) «Папялушка, або Крышталёвыя чаравічкі».

16.10 (11:00) «Умка».

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

6.10 (19:00) Концерт органной музыки. Даниэль Прайзнер (орган), Виктория Олексиньска (сопрано).

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

15.10 (17:30, 20:00) XXXV Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Про100 помогаем». Выставка, приуроченная к столетию со дня образования Белорусского общества Красного Креста (до 31.10).

«Графическое настроение». Графика Елены Чуйковой (до 10.10).

«Второе рождение. Реконструкция еврейской коллекции Белорусского государственного музея в 1920–30-х гг. ХХ в.». Выставочный проект из собрания Национального исторического музея Республики Беларусь (до 16.01.2022).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка Всеволода Швайбы "Внутренние дворы" (до 15.11).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

Витебский центр современного искусства

**ул. Белобородова, 5, тел. тел. 58-48-94

Рэспубліканская мастацкая выстава шрыфта і каліграфіі «ЛітАрт» (да 26.09).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.

«Двенадцать колен Израиля». Выставка, посвященная 60-летию создания Марком Шагалом витражей для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме (до 3.10).

«М'Арт. Избранное». Выставка к 15-летию творческого объединения (до 10.10).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Выставка «Симфония Великого Космоса» работ победителей и призеров IV

Фотовыставка "Москва и москвичи" (до 24.10).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

15.10 (16:00) Поэтический турнир. Соревнование среди участников и гостей. XXXV Открытый фестиваль авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад».

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.