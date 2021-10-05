СК рассказал об обстоятельствах гибели вице-премьера правительства Ивановской области Сергея Коробкина. Возбуждено уголовное дело

Іван Дзедушкін • 05/10/21 15:04 • Здарэнні

Следственный комитет опубликовал информацию об обстоятельствах ДТП в Шумилинском районе, в котором погиб заместитель председателя правительства Ивановской области РФ Сергей Коробкин.



По данным следствия, примерно в 4:30 утра 5 октября внедорожник 62-летнего россиянина выехал на встречную полосу, и врезался в фур. В результате ДТП Сергей Коробкин получил травмы и был госпитализирован в Шумилинскую центральную районную больницу.

Вместе с вице-премьером Ивановской области в «Mitsubishi Outlander» ехала женщина, которая в аварии не пострадала. А вот сам чиновник от полученных травм водитель умер в белорусском учреждении здравоохранения.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксировала следовую картину. Изъята запись видеорегистратора, находившегося в автомобиле Коробкина. Готовятся материалы для назначения необходимых экспертных исследований.

По факту ДТП, в котором погиб заместитель председателя правительства Ивановской области РФ Сергей Коробкин, Следственным управлением УСК по Витебской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СК.