Сегодня в Витебске перекроют движение через Октябрьский мост в сторону ратуши

• 05/10/21 19:08 • Падзеі

Вечером 5 октября в центре Витебска будет перекрыто движение по участку улицы Ленина.
Регулировщик управляет движением транспорта на площади Свободы во время столкновения автобуса, микроавтобус, такси и легковушки на улице Ленина в центре Витебска. Фото Сергея Серебро

В связи с проведением следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП с 20:00 до 21:30 будет частично ограничено движение на восточной стороне участка улицы Ленина от площади Свободы до ночного клуба «Винтаж».

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.

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