Сегодня в Витебске перекроют движение через Октябрьский мост в сторону ратуши

ННВ • 05/10/21 19:08 • Падзеі

Вечером 5 октября в центре Витебска будет перекрыто движение по участку улицы Ленина.



В связи с проведением следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП с 20:00 до 21:30 будет частично ограничено движение на восточной стороне участка улицы Ленина от площади Свободы до ночного клуба «Винтаж».

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.