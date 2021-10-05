Сегодня в Витебске перекроют движение через Октябрьский мост в сторону ратуши
Вечером 5 октября в центре Витебска будет перекрыто движение по участку улицы Ленина.
В связи с проведением следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП с 20:00 до 21:30 будет частично ограничено движение на восточной стороне участка улицы Ленина от площади Свободы до ночного клуба «Винтаж».
Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.
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