О росте количества заражений коронавирусом сообщает и Верхнедвинский район, там все силы медиков брошены на борьбу с COVID-19

ННВ • 05/10/21 18:06 • Здароўе

Медики Верхнедвинского района работают в усиленном режиме — все силы брошены на лечение больных с COVID-19 и прививочную кампанию.



В регионе распространяется новый штамм COVID-19, которой отличается стремительностью распространения и более тяжёлой формой течения болезни – в том числе у молодёжи и даже детей, пишет газета «Дзвінская праўда» со ссылкой на главного врача Верхнедвинской ЦРБ Елену Эрдман. Издание отмечает, что люди среднего возраста стали чаще умирать от коронавируса.

Эта информация была озвучена на заседании районного штаба по предотвращению COVID-19, где помимо того обсуждались вопросы обработки поверхностей в общественном транспорте, ограничения массовых мероприятий и заполняемости залов в объектах общественного питания, контроля самоизоляции контактов первого уровня, соблюдения социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Как писали «ННВ», ранее о стремительном росте инфицированных коронавирусом в результате четвертой волны пандемии сообщил Полоцкий район.