Витебский СИЗО закупает 200 зондов для анализов на COVID-19, бесконтактные термометры и ранцевые опрыскиватели

Сяржук Серабро • 04/10/21 17:54 • Здароўе

Следственный изолятор №2 в Витебске закупает 200 зонд-тампонов для анализов на COVID-19, бесконтактные термометры и ранцевые распылители.



В конце сентября витебским СИЗО были объявлены закупки 200 зонд-тампоном в пластиковой пробирке без транспортной среды (для забора мазков для ПЦР анализа на Covid-19) стоимостью 205 рублей и 4 бесконтактных инфракрасных термометров, монтируемых на стену стоимостью 1000 рублей.

Кроме того ранее это учреждение Департамента исполнения наказаний МВД панорамные фильтрующие маски.

Теперь следственный изолятор хочет приобрести два ранцевых опрыскивателя. Такие устройства во время пандемии COVID-19 активно используются для дезинфекции больших площадей.