В Витебске ГАИ пришлось вскрывать авто, в котором заблокировался 18-летний водитель. Что парень нарушил?

Іван Дзедушкін • 04/10/21 18:35 • Здарэнні

На 18-летнего витеблянина ГАИ вышло, обнаружив в сети видеоролик, где автомобиль выезжает на встречную полосу на улице Фрунзе в Витебске. Зачем же его пришлось вытаскивать из машины?



Установив владельца авто, запечатленного видеорегистратором, сотрудники ГАИ связались с ним по телефону. Молодой человек приехал к инспекторам на «Лада Веста» и отказался передавать им документы на автомобиль. Водитель отказался. Согласно базе данных ГАИ, это авто не имело допуска к участию в дорожном движении.

По версии милиции, парень отказался выходить, когда на него решили составить протокол и заблокировал дверь. Когда сотрудник ГАИ засунул руку в авто, ее зажало поднимавшимся стеклом двери.

При помощи подручных средств силовики вскрыли автомобиль и задержали молодого человека. В его отношении составили протокол об административном правонарушении по стать 24.3 КоАП, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ Витебского облисполкома Александр Казючиц подчеркнул, что витеблянин уже 22 раза привлекался к ответственности за административные правонарушения по линии Госавтоинспекции.