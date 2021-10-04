Скоро в Витебске будет субботник. Горисполком опубликовал счет, куда переводить деньги

ННВ • 04/10/21 16:08 • Грамадства

В ближайшую субботу, 9 октября, в Витебске должен состояться городской субботник.



Администрациям районов города совместно с руководителями организаций всех форм собственности, учебных заведений, а также командирам воинских частей и подразделений поручено навести порядок на собственных и прилегающих территориях, а кроме того — территориях, закрепленных решениями администраций.

На субботнике собираются высаживать деревья, посадочный материал для этого должен подготовить «Зеленстрой».

Горисполком призывает горожан к активности — выходить на субботник самим и приглашать своих родных, друзей и знакомых. «Только вместе мы сможем сделать наш город еще красивее и чище!», — говорится на официальном сайте.

Во имя любви к родному городу витеблянам необходимо навести порядок в своем дворе и близлежащем парке, вблизи водоема или на приусадебном участке, считают чиновники. Потому что гораздо приятнее жить в чистом уютном и ухоженном месте, изо дня в день ходить на учебу, работу и видеть благоустроенные улицы и дворы, высаженные деревья и аккуратные клумбы.

Заработанные в этот день денежные средства, в том числе на рабочих местах, в объемах, определяемых работниками добровольно, включая работников, деятельность которых не связанна с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, должны быть перечислены на счет Витебского городского исполнительного комитета: BY 40 АКВВ 3641 3010 0058 5200 0000 Витебское областное управление № 200 открытого акционерного общества «АСБ «Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, УНП 300200386.

Деньги от проведения субботника будут направлены на благие дела: пойдут на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны; благоустройство; приобретение и ремонт малых архитектурных форм; озеленение; проведение городских, областных, республиканских мероприятий; развитие культурного и туристического потенциала города; укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и развитие города Витебска.