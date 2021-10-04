Пограничники всю ночь искали грибника, пропавшего в Россонском районе
60-летний мужчина заблудился в лесу рядом с деревней Красный Бор Россонского района в ночь с воскресенья на понедельник.
Сообщение о пропавшем грибнике спасатели получили в 19:20. Была организована поисковая операция. Несмотря на темное время суток, мужчину удалось найти в лесу — в шесть часов утра 4 октября его обнаружили пограничники.
В медицинской помощи заблудившийся мужчина не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: