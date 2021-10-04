Оператор перевозок в Витебске все еще ищет желающих осуществлять перевозки между Журжево и Марковщиной

Сяржук Серабро • 04/10/21 16:25 • Турызм

Предложение об организации перевозок пассажиров микроавтобусом по маршруту №24-Тк «Керамзитовый завод — «Витебскречтранс» в очередной раз опубликовано оператором перевозок.



Этот маршрут должен заменить существовавший на время реконструкции улицы Гагарина автобусный маршрут №24. Для перевозчиков предлагаются две квоты, заявления принимаются до полного укомплектования обеих квот.

Примечательно, что предложение осуществлять перевозки по этому маршруту публиковалось уже множество раз. С начало оно появилось в конце августа, а затем 20 и 30 сентября, теперь — 4 октября. Между тем, ранее сообщалось, что эта маршрутка начнет курсировать с 24 сентября.