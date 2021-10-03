Пассажирка упала с мотоцикла в Шумилинском районе

Іван Дзедушкін • 03/10/21 23:25 • Здарэнні

30-летний байкер из Витебска потерял свою пассажирку во время поездки.



Инцидент произошел 2 октября в Шумилинском районе около 17:00, когда мотоциклист на «Kawasaki ZX» проезжал 46 километр трассы «Витебск - Полоцк - граница Латвии», его 32-летняя пассажирка не удержалась и упала на проезжую часть.

Пострадавшую в результате падения девушку пришлось доставить в больницу для оказания медицинской помощи, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.