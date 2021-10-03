О стремительном росте заражений COVID-19 сообщают из Полоцкого района, в этом винят непривитых

ННВ • 03/10/21 13:30 • Здароўе

Очередная волка пандемии COVID-19 круто накатила на Полоцкий район, в местной больнице система подачи кислорода работает с повышенной нагрузкой из-за множества больных тяжелой формой.



Повсеместно отмечается стремительный рост числа инфицированных коронавирусом, пишет районная газета «Полацкі веснік». Издание отмечает, что в отличие от первой волны, когда болели преимущественно люди преклонных лет, сейчас заражению подвержены все — от школьников до глубоких пенсионеров. Кроме того, как никогда много переносящих заболевание в тяжелой форме, о чем свидетельствует тот факт, что система подачи кислорода в городской больнице №1 работает с повышенной нагрузкой.

Ссылаясь на мнение специалистов во всем мире, газета приходит к выводу, что нынешняя волна COVID-19 — это волна непривитых. В подтверждение приводится информация, что в Полоцке в отделение реанимации городской больницы №1, которая работает в режиме инфекционного госпиталя, не поступало ни одного прошедшего вакцинацию пациента.

В связи с тяжелой эпидемической ситуацией в регионе Полоцкий райисполком принял решение о продлении режима использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маска) населением на объектах и в организациях всех форм собственности (магазины, торговые центры, объекты общественного питания (за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, социального обслуживания, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси и автомобили такси).