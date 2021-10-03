Кормоуборочный комбайн сгорел в Верхнедвинском районе

• 03/10/21 12:47 • Здарэнні

2 октября в Верхнедвинском районе загорелся кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье FS80».
Кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье ФФ-85». Фото производителя

Возгорание произошло примерно в 12:12 в поле у деревни Ковалевщина, где выполнялись сельскохозяйственные работы.

В результате пожара в комбайне были повреждены моторный отсек, кабина и колеса комбайна. Люди на пожаре не пострадали, причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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