Кормоуборочный комбайн сгорел в Верхнедвинском районе
2 октября в Верхнедвинском районе загорелся кормоуборочный комбайн КВК-800 «Полесье FS80».
Возгорание произошло примерно в 12:12 в поле у деревни Ковалевщина, где выполнялись сельскохозяйственные работы.
В результате пожара в комбайне были повреждены моторный отсек, кабина и колеса комбайна. Люди на пожаре не пострадали, причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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