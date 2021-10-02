Два МАЗа столкнулись в Орше, одно из водителей пришлось вырезать из кабины. Видео
1 октября в Орше столкнулись два грузовика «МАЗ», один из водителей оказался заблокирован в кабине.
Столкновение произошло около 12:15 на пересечении автодорог «Граница Российской Федерации - Витебск - Гомель-граница Украины» и «Андреевщина - граница Дубровенского района»
В кабине одно из грузовиков оказался заблокирован 43-летний водитель. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования отрезали стойку кабины опрокинувшегося грузовика. После этого они отжали крышу и вытащили пострадавшего.
Водителя передали медикам бригады скорой медицинской помощи. Они диагностировали у него различные травмы, мужчину пришлось госпитализировать в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.
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