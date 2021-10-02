Два МАЗа столкнулись в Орше, одно из водителей пришлось вырезать из кабины. Видео

• 02/10/21 22:20 • Здарэнні

1 октября в Орше столкнулись два грузовика «МАЗ», один из водителей оказался заблокирован в кабине.
Два МАЗа столкнулись в Орше, одно из водителей пришлось вырезать из кабины. Фото МЧС

Столкновение произошло около 12:15 на пересечении автодорог «Граница Российской Федерации - Витебск - Гомель-граница Украины» и «Андреевщина - граница Дубровенского района»

В кабине одно из грузовиков оказался заблокирован 43-летний водитель. Спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования отрезали стойку кабины опрокинувшегося грузовика. После этого они отжали крышу и вытащили пострадавшего.

Два МАЗа столкнулись в Орше, одно из водителей пришлось вырезать из кабины. Фото МЧС

Водителя передали медикам бригады скорой медицинской помощи. Они диагностировали у него различные травмы, мужчину пришлось госпитализировать в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

Два МАЗа столкнулись в Орше, одно из водителей пришлось вырезать из кабины. Фото МЧС

  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 