Рекордный рост заболеваемости органов дыхания зарегистрирован в Витебской области в 2020 году

Сяржук Серабро • 01/10/21 16:28 • Здароўе

Более чем на 90 тысяч случаев выросло количество впервые диагностированных заболеваний органов дыхания в Витебской области в прошлом году.



За 2020 год в регионе было зарегистрировано 562 400 случаев заболеваний органов дыхания с впервые в жизни установленным диагнозом, что на 90 140 случаев или 16% выше, чем в 2019 году. С учетом количества населения можно сказать, что в прошлом году один такой диагноз приходился на каждого второго жителя области.

Такого количества заболеваний органов дыхания не было за последние девять лет, лишь в 2011 году было зарегистрировано 619 899 подобных случаев, а в 2010 — 571 488 случай.

Отметим, что в 2019 году при 472 260 случаях заболеваний органов дыхания с впервые в жизни установленным диагнозом, было зарегистрировано 365 400 случаев гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей. К сожалению в издании «Статистический ежегодник Витебской области, 2021» информация о заболеваемости населения отдельными инфекционными болезнями убрана.

Напомним, что на 31 декабря 2020 года согласно официальным данным Министерства здравоохранения в Беларуси было зарегистрировано 194 284 случая заражения человека коронавирусом. Дельта количества заболеваний органов дыхания в 2019 и 2020 годах составляет 47,4% от этого числа.

Также в статистике можно заметить аномальный рост количества некоторых инфекционных

и паразитарных болезней — с 36 034 до 68 295, то есть на 89,5%. Последнее десятилетие количество таких болезней не превышало 41 000.