Фуру фурнитуры задержала Витебская таможня

Ігар Арцюх • 01/10/21 22:44 • Эканоміка

Фуру с контрабандной фурнитурой задержали витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина».



Водитель автопоезда, въехавшего из Литвы, передал белорусским таможенникам документацию, согласно которой он вез партию товара стоимостью 22 000 евро. Однако был обнаружен комплект документов, в которых была указана реальная стоимость дверной фурнитуры – более 44 0000 евро.

В результате по выявленному факту Витебской таможней начат административный процесс по части 3 статьи 15.5 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара, сообщает пресс-служба Витебской таможни.