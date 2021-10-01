Фуру фурнитуры задержала Витебская таможня

• 01/10/21 22:44 • Эканоміка

Фуру с контрабандной фурнитурой задержали витебские таможенники в пункте пропуска «Григоровщина».
Фуру фурнитуры задержала Витебская таможня. Фото ГТК

Водитель автопоезда, въехавшего из Литвы, передал белорусским таможенникам документацию, согласно которой он вез партию товара стоимостью 22 000 евро. Однако был обнаружен комплект документов, в которых была указана реальная стоимость дверной фурнитуры – более 44 0000 евро.

В результате по выявленному факту Витебской таможней начат административный процесс по части 3 статьи 15.5 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі:

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 