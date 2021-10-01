Более 5000 человек эвакуировали в Витебской области из-за угрозы взрывов
1 октября в Витебской области пришлось эвакуировать более 5000 человек — в различные организации поступили сообщения об угрозе взрыва.
Око часа дня в милицию поступили сообщения от руководителей различных организаций, получивших на электронную почту сообщения о минировании их зданий. Работники и персонал были немедленно эвакуированы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Саперы обследовали территории учреждений, получивших письма с угрозой взрыва, однако взрывоопасных предметов они не обнаружили. Силовики не сообщают, в какие организации подверглись такой атаке, но на одном из снимков виден один из корпусов Полоцкого государственного университета. Также очевидцы сообщают о работе саперов возле Витебского государственного университета.
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