Более 5000 человек эвакуировали в Витебской области из-за угрозы взрывов

Іван Дзедушкін • 01/10/21 18:32 • Здарэнні

1 октября в Витебской области пришлось эвакуировать более 5000 человек — в различные организации поступили сообщения об угрозе взрыва.



Око часа дня в милицию поступили сообщения от руководителей различных организаций, получивших на электронную почту сообщения о минировании их зданий. Работники и персонал были немедленно эвакуированы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Саперы обследовали территории учреждений, получивших письма с угрозой взрыва, однако взрывоопасных предметов они не обнаружили. Силовики не сообщают, в какие организации подверглись такой атаке, но на одном из снимков виден один из корпусов Полоцкого государственного университета. Также очевидцы сообщают о работе саперов возле Витебского государственного университета.