В Орше погиб молодой пожарный

Зоя Машэка • 30/9/21 12:41 • Здарэнні

29 сентября пожарные Орши прощались с 24-летним коллегой Егором Аврейцевичем.



Начальник пожарного аварийно-спасательного поста №15 Оршанского ГРОЧС Егор Аврейцевич ушел из жизни не приходя в сознание после травмы, полученной в результате падения с высоты, сообщается пресс-службой МЧС.

При каких обстоятельствах пожарный упал и был травмирован, а также когда это произошло — не раскрывается.