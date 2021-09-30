Поскользнулась на капустном листе, упала, гипс — гипермаркет «Green» заплатит покупательнице 2500 рублей компенсации

Зоя Машэка • 30/9/21 14:05 • Здароўе

Витебский гипермаркет «Green» заплатит 2500 рублей компенсации покупательнице, которая сломала руку, поскользнувшись на капустном листе.



Инцидент произошел еще весной, 14 апреля женщина поскользнулась, наступив на лист капусты в магазине, и упала, после чего почувствовала острую боль в левой руке. В травмпункте диагностировали закрытый перелом левой руки.

Покупательница обратилась в суд с иском, она просила взыскать с ООО «ГРИНрозница» денежную компенсацию морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья, в размере 3000 рублей.

15 июня суд Первомайского района Витебска удовлетворил исковые требования женищны и постановил взыскать с ООО «ГРИНрозница» в ее пользу 2500 рублей. Несмотря на то, что ответчик исковые требования не признал, факт падения истицы в гипермаркете был подтвержден записями камер видеонаблюдения, записью в книге жалоб и предложений, оставленной женщиной, а также справками из медучреждения.

ООО «ГРИНрозница» пытался апеллировать в вышестоящую инстанцию, однако 12 августа судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда оставила решение суда Первомайского района без изменений, а апелляционная жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.