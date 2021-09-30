Поскользнулась на капустном листе, упала, гипс — гипермаркет «Green» заплатит покупательнице 2500 рублей компенсации
Витебский гипермаркет «Green» заплатит 2500 рублей компенсации покупательнице, которая сломала руку, поскользнувшись на капустном листе.
Инцидент произошел еще весной, 14 апреля женщина поскользнулась, наступив на лист капусты в магазине, и упала, после чего почувствовала острую боль в левой руке. В травмпункте диагностировали закрытый перелом левой руки.
Покупательница обратилась в суд с иском, она просила взыскать с ООО «ГРИНрозница» денежную компенсацию морального вреда, причиненного в результате повреждения здоровья, в размере 3000 рублей.
15 июня суд Первомайского района Витебска удовлетворил исковые требования женищны и постановил взыскать с ООО «ГРИНрозница» в ее пользу 2500 рублей. Несмотря на то, что ответчик исковые требования не признал, факт падения истицы в гипермаркете был подтвержден записями камер видеонаблюдения, записью в книге жалоб и предложений, оставленной женщиной, а также справками из медучреждения.
ООО «ГРИНрозница» пытался апеллировать в вышестоящую инстанцию, однако 12 августа судебная коллегия по гражданским делам Витебского областного суда оставила решение суда Первомайского района без изменений, а апелляционная жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.
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