Польский бизнесмен купил пионерский лагерь в Оршанском районе. Что там будет?

Сяржук Серабро • 30/9/21 22:58 • Эканоміка

Новым владельцем пионерлагеря в Оршанском районе стал бизнесмен из Польши. Узнали, что он планирует там сделать.



30 сентября заброшенный долгострой «Расширение пионерского лагеря-базы «Ленок» был выставлен на аукцион уже в 14-й раз. Как ни удивительно, на этот раз покупатель на недвижимость нашелся.

В лот, выставленный на торги, входили гостиничный корпус на 20 мест, жилой дом на 12 квартир, клуб на 130 мест с рестораном на 100 мест, оздоровительный корпус, приемный медицинский корпус, спальный корпус на 60 мест, спальный корпус на 40 мест, хозяйственный корпус, а также оборудование.

Недостроенный объект находится южнее Орши на берегу Днепра. Пионерлагерем заинтересовался инвестор из Польши, которому удалось приобрести его за 51 672 рубля. Кроме того, бизнесмену придется компенсировать 20 666 рублей за оформление документов.

Как утверждает фонд «Витебскоблимущество», польский коммерсант собирается переоборудовать недостроенный пионерлагерь в туристическую базу. Согласно условиям аукциона на это на это у него есть два года.

Пионерлагерь принадлежал известному Оршанскому льнокомбинату. В 2011 году указом Александр Лукашенко этот объект был передан в коммунальную собственность и находился на балансе у «Оршакомхоза».

Напомним, что в начале прошлого года за 1105 рублей был продан пионерский лагерь «Витязь», принадлежавший когда-то витебскому телезаводу. Его купило ООО «Банкилья», также собиравшееся сделать там базу отдыха. Но пока каких-то подвижек в этом направлении не заметно.