Из-за эпидемии COVID-19 в Ушачах не будут лечить зубы, а госпитализировать пациентов — только в случае крайней необходимости

ННВ • 30/9/21 14:37 • Здароўе

В связи с очередной волной эпидемии COVID-19 Ушачская центральная районная больница переходит на особый режим работы.



В медучреждении приостанавливает работу дневной стационар, отменяется плановое стоматологическое лечение, профилактические медицинские осмотры, плановая госпитализация (пациенты будут госпитализировать в отделение только в случае крайней необходимости).

Врачи просят жителей района с пониманием относиться к этим мерам и напоминают, что самый эффективный способ предотвратить коронавирус — это вакцинация. Сейчас в районе есть возможность привиться российскими или китайскими препаратами, сообщает районная газета «Патрыёт».