Из-за эпидемии COVID-19 в Ушачах не будут лечить зубы, а госпитализировать пациентов — только в случае крайней необходимости

• 30/9/21 14:37 • Здароўе

В связи с очередной волной эпидемии COVID-19 Ушачская центральная районная больница переходит на особый режим работы.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

В медучреждении приостанавливает работу дневной стационар, отменяется плановое стоматологическое лечение, профилактические медицинские осмотры, плановая госпитализация (пациенты будут госпитализировать в отделение только в случае крайней необходимости).

Врачи просят жителей района с пониманием относиться к этим мерам и напоминают, что самый эффективный способ предотвратить коронавирус — это вакцинация. Сейчас в районе есть возможность привиться российскими или китайскими препаратами, сообщает районная газета «Патрыёт».

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