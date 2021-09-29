«Витебскоблавтотранс» увеличил уставный фонд почти на 620 000 долларов, выпустив несколько миллионов акций

Сяржук Серабро • 29/9/21 20:35 • Эканоміка

ОАО «Витебскоблавтотранс» дополнительно выпустит 3 524 236 простых акций стоимостью 1 550 663 рубля 84 копейки. За счет чего их обеспечат?



Решение об увеличении уставного фонда ОАО «Витебскоблавтотранс» путем выпуска дополнительных акций было принято на внеочередном общем собрании акционеров 27 сентября. На нем присутствовали акционеры, обладающие в совокупности 66 429 144 голосами или 97,5495% от общего количества голосов (коммунальный собственник), сообщает сайт предприятия.

Оплата новых акций производится за счет внесения в уставный фонд неденежного вклада — здания по адресу 5-я улица Фрунзе, 7 корпус 2. Судя по всему, это корпуса трамвайного депо.

Согласно годовому отчету эмитента в 2020 году открытое акционерное общество «Витебскоблавтотранс» понесло чистые убытки в размере 3 325 000 рублей.