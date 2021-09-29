Витебская афиша с 27.9.2021 по 3.10.2021 года

Ульяна Церашкова • 29/9/21 14:29 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

27.09–22.09

«Дюна». Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (12:05 3D, 15:00, 17:55 3D, 20:50). Цена: 6,50–7,30.

«Литл Гром». Мультфильм, Бельгия, Германия, Франция, 0+ (8:50 детский, 12:40). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (10:25; 8:55 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (19:00). Цена: 4,80–5,60.

"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (14:15, 21:00 3D). Цена: 5,30–6,70.

"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (10:35, 16:55 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.

30.09–6.10

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 16+ (16:05 3D, 18:00, 19:55 3D, 21:50). Цена: 7,00–8,50 руб.

"Пушистые спасатели". Мультфильм, семейный, фэнтези, Австралия, 6+ (10:50, 14:25; 8:35, 12:10). Цена: 6,30–7,20.

"Ее заветное желание". Аниме, Япония, 12+ (9:00, 12:30, 10:15, 16:45). Цена: 6,30–7,20.

"Холодный расчет". Триллер, США, Великобритания, Китай, 18+ (18-40). Цена: 6,30–7,20.

"Дюна". Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (13:50 3D, 20:50). Цена: 5,80–7,20.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

27.09–29.09

"Клаустрофобы 2: лига выживших". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 16+ (21:40). Цена: 5,80–6,70.

«Дюна». Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (18:45; 13:30 3D, 16:25 3D). Цена: 6,50–7,80.

«Литл Гром». Мультфильм, Бельгия, Германия, Франция, 0+ (9:40 детский, 11:15).

Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (21:50). Цена: 4,80–5,60.

"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (12:50, 14:55; 9:20 3D, 11:25 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.

"Небесная команда". Драма, спорт, Россия, 12+ (17:00). Цена: 4,80–5,60.

30.09–6.10

"Веном 2". Триллер, ужасы, фантастика, экшн, 2D/3D, США, 16+ (12:10, 15:35, 17:30 3D, 19:25 только 04-06.10, 21:20 3D только 04.10–06.10, 21:50 3D только 30.09–03.10). Цена: 7,00–8,50

"Пушистые спасатели". Мультфильм, семейный, фэнтези, Австралия, 6+ (8:50, 10:30, 13:55). Цена: 6,30–7,20.

"Ее заветное желание". Аниме, Япония, 12+ (14:05, 10:05, 12:00). Цена: 6,30–7,20.

Показы 24-й Манхэттенского фестиваля короткометражного кино – 2021 (19:25 только 30.09-03.10). Цена: 7,00–7,80.

"Клаустрофобы 2: лига выживших". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 16+ (21:50). Цена: 6,30–7,20.

"Дюна". Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (16:00, 18:55 3D). Цена: 5,80–7,20.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Не время умирать". Приключения, боевик, триллер, 2D/3D, Великобритания, США, 12+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

28.09 (19:00) «Цалуй мяне, Кэт!». Музычная камедыя.

29.09 (19:00) «Пёс белага вострава». Інтэрактыўная камедыя.

30.09 (19:00) «Мистер Икс». Гастроли музыкального театра «Петербургская оперетта».

2.10 (18:00) «Гісторыя кахання». Меладрама.

3.10 (18:00) «Звярыныя апавяданні».

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

25.09 (11:00) «Вясёлы Драфей».

26.09 (11:00, 13:00) «Пятрушка».

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

23.09 (19:00) «Музыкотерапия». Большой концерт (Беларусь).

24.09 (18:30) Народный вокально-хореографический казачий ансамбль «Батька Атаман» (Беларусь).

26.09 (19:00) Джаз из Нового Орлеана. Gregory Boyd (США).

1.10 (19:00) День музыки. Открытие 33-го концертного сезона. Оркестр капеллы «Sonorus» (Беларусь).

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

8.10 (19:00) Концерт группы «Садко».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Про100 помогаем». Выставка, приуроченная к столетию со дня образования Белорусского общества Красного Креста (до 31.10).

Выставка проектов Андрея и Марины Вереничей (до 30.09).

«Графическое настроение». Графика Елены Чуйковой (до 10.10).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка-продажа «Хохлома» (до 30.09).

«Каля нуля». Рэспубліканскі праект (да 3.10).

«Мроі–крылы». Рэспубліканская выстава мастацкага тэкстылю (да 3.10).

Акварель Ольги Погореловой (до 30.09).

Выставка Всеволода Швайбы "Внутренние дворы" (до 15.11).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

2.10 (12:00–16:00) «Осенний букет в Здравнёве».

Витебский центр современного искусства

**ул. Белобородова, 5, тел. тел. 58-48-94

Рэспубліканская мастацкая выстава шрыфта і каліграфіі «ЛітАрт» (да 26.09).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.

«Двенадцать колен Израиля». Выставка, посвященная 60-летию создания Марком Шагалом витражей для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме (до 3.10).

«М'Арт. Избранное». Выставка к 15-летию творческого объединения (до 10.10).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

Выставка «Симфония Великого Космоса» работ победителей и призеров IV Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» (до 30.09).

Фотовыставка "Москва и москвичи" (до 24.10).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

16.09 (16:30) Презентация монографии Александра Косова и Дениса Юрчака «Республика Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском пространстве».

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.