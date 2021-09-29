В Витебской области четверть трудоустроенных безработных вернулись на биржу труда

ННВ • 29/9/21 15:51 • Эканоміка

Прокуратура выявила ряд нарушений в содействии занятости населения органами по труду, занятости и социальной защите Витебской области.



За 2020 год в регионе официально безработными было зарегистрировано 10 332 человек, при этом каждый четвёртый из них был зарегистрирован безработным повторно, каждый восьмой — три и более раза.

В ходе проверок были выявлены системные недостатки в организации службами занятости работы по содействию в трудоустройстве и формированию общереспубликанского банка вакансий.

Так, в Новополоцком, Витебском и Ушачском районах, размещали сведения о наличии свободных рабочих мест, на которые уже подобрали кандидатов. Также выявлены случаи направления безработных для трудоустройства в счет брони без уточнения информации о вакансиях.

Также органы по труду, занятости и социальной защите не выполнили доведенные показатели по направлению безработных на обучение и трудоустройстве безработных, имеющих дополнительные гарантии занятости.

В результате эти в организации работы региональных служб занятости и ослабленный контроль за нанимателями создали условия для длительного пребывания граждан на учете в качестве безработных. Что, в свою очередь, повлекло дополнительные расходы государства на выплату пособий по безработице и оказание им материальной помощи.

По результатам проверки органы прокуратуры Витебщины внесли в местные исполнительные и распорядительные органы 7 представлений об устранении нарушений. Провели семинары с работниками территориальных органов по труду, занятости и социальной защите, в ходе которых вели речь об усилении контроля за нанимателями и ведением достоверного учета вакансий.

За допущенные нарушения по актам надзора 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.