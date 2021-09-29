Полоцкий райисполком потратит 5000 рублей на квадрокоптер

Сяржук Серабро • 29/9/21 21:10 • Эканоміка

Модный дрон собираются купить в Полоцком райисполкоме, на это потратят 5000 рублей из бюджета.



Согласно техническим данным, указанным в документации закупки, полоцким чиновникам, скорее всего, приглянулся квадрокоптер DJI Mavic Air 2S от известной китайской компании SZ DJI Technology Co., Ltd.

Дрон закупается из одного источника, поставить заказчику его должны до 14 октября. Финансируется закупка за счет бюджетных средств.

Как писали «ННВ», в начале года квадрокоптер приобретал и Браславский райисполком. Правда, у чиновников из Браслава запросы были гораздо скромнее — они собирались потратить на беспилотник только 1500 рублей, заработанных во время субботника.