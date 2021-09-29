На «Нафтане» загорелась новая установка замедленного коксования, которую пытались запустить. Фото + Видео

Ігар Арцюх • 29/9/21 13:57 • Эканоміка

Вечером 28 сентября во время запуска новой установки замедленного коксования на заводе «Нафтан» в Новополоцке начался пожар, для его тушения потребовалось 17 единиц техники и более полусотни пожарных.



По данным МЧС на межцеховых коммуникациях произошла разгерметизация трубопровода диаметром 250 миллиметров с выходом легкого газойля-дизельного топлива. Вытекающее топливо загорелось, в результате пожара огнем были уничтожены 20 погонных метров теплоизоляции трубопровода.

Факельное горение происходило на отметке +3 метра. Во время закуска УЗК у нее дежурили четыре пожарные цистерны пожарного аварийно-спасательного отряда №1 Новополоцкого горотдела МЧС. Они первыми и начали тушить пожар.

На помощь этим экипажам направили силы и средства подразделений МЧС по третьему номеру вызова. Для ликвидации пожара было создано два боевых участка: на охлаждение трубопроводов межцеховых коммуникаций и создание пенной подушки у ее основания, а также защиту имеющихся трубопроводов.

Для тушения установки задействовали 17 единиц техники и 59 человек личного состава. Ликвидировать очаг горения удалось только в 22:14. В результате происшествия никто не пострадал. Все остальные технологические установки предприятия работают в штатном режиме, сообщается пресс-службой МЧС.

Сейчас по данному факту проводится проверка, работает комиссия по оценке ущерба и спасенным материальным ценностям, объемам проведения необходимых восстановительных работ.

Пожар произошел во время пуска УЗК нового комплекса замедленного коксования, инвестиции в строительство этого комплекса превышают миллиард долларов.

В июне КЗК посетил премьер-министр Роман Головченко, контролировавший требование Александра Лукашенко о завершении строительно-монтажных работ до начала лета. Планировалось, что осенью комплекс начнет давать готовую продукцию.

Как писал «Вестник Нафтана», в августе трубопроводы УЗК проверялись на герметичность, для этого через них прогоняли обкаточный продукт: пусковые бензин и дизельное топливо.