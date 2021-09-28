Партию кислородных ингаляторов закупает Витебская городская центральная поликлиника

Сяржук Серабро • 28/9/21 16:59 • Здароўе

Витебская городская центральная поликлиника закупает партию кислородных ингаляторов на 28 000 рублей.



Приобретается 16 комплектов, состоящих из кислородного баллона ёмкостью 2 литра, маски, шланга для их соединения, редуктора с манометром и сумки для транспортировки ингалятора.

Такие приборы, например, могут применяться при кислородной терапии больных COVID-19. Время работы от одной зарядки баллона обычно составляет 36 минут.

Поставить кислородные ингаляторы для Витебской городской центральной поликлиники должны до конца октября. Финансируется эта закупка за счет средств бюджета.