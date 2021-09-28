Партию кислородных ингаляторов закупает Витебская городская центральная поликлиника
Витебская городская центральная поликлиника закупает партию кислородных ингаляторов на 28 000 рублей.
Приобретается 16 комплектов, состоящих из кислородного баллона ёмкостью 2 литра, маски, шланга для их соединения, редуктора с манометром и сумки для транспортировки ингалятора.
Такие приборы, например, могут применяться при кислородной терапии больных COVID-19. Время работы от одной зарядки баллона обычно составляет 36 минут.
Поставить кислородные ингаляторы для Витебской городской центральной поликлиники должны до конца октября. Финансируется эта закупка за счет средств бюджета.
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